Подразделения группировки войск «Север» продолжают ведение наступательных действий, в ходе которых нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, и Плёхово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)