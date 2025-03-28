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Закон, порядок, государство

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Штурмовое подразделение группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции в ДНР захватили и зачистили позиции противника, взяв в плен боевиков ВСУ

Штурмовое подразделение группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в зоне проведения специальной военной операции в ДНР захватили и зачистили позиции противника, взяв в плен боевиков ВСУ

В ходе наступательных действий военнослужащие проявили смекалку в ходе захвата укрепленной позиции. .

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