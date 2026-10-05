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Царьград

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84% учителей Новосибирской области имеют высшее образование

84% учителей Новосибирской области имеют высшее образование

Более половины школьных учителей Новосибирской области работают в профессии свыше 20 лет, а 84% педагогов имеют высшее образование.

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