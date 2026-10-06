Отдохнуть до ноября. Кому положены длинные осенние каникулы в 2026 году

Осенние каникулы у школьников в 2026 году начнутся в конце октября. Осенние каникулы По рекомендациям Минпросвещения, осенние каникулы в школах, где обучение строится по четвертям, пройдут с 26 октября по 3 ноября 2026 года.
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