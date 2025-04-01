Экс-директор «Трактора» Баландин о серии с «Адмиралом»: «Не нравится игра Фукале. Звоночек прозвучал. Шабанову, Кравцову, Глотову надо понять, что это не регулярный чемпионат»

Команда тренера Бенуа Гру уступает 1-2 в серии первого раунда Кубка Гагарина. – Те ошибки, которые делали защитники «Трактора» в сезоне, в плей-офф воспринимаются особо остро и влияют на выход в следующий этап.
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