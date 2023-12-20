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Современное искусство

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  • Сергей Дмитриев
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Астрофотография Викаса Чандера (Vikas Chander) Нью-Дели, Индия

Астрофотография Викаса Чандера (Vikas Chander) Нью-Дели, Индия

Туманность Розетка NGC 2244 Телескоп : AP Starfire 175 Камера : FLI Proline 16803 Масштаб изображения : 1,32 угловых секунды / пиксель обсерватория : Дип Скай Вест, Нью-Мексико Astronomy Daily-LBN 86: Туманность Орлиный лучОрион M42 Телескоп : Takahashi FSQ 106 EDXIV Камера: ZWO 6200 м Масштаб изображения : 1,46 угловой секунды / пиксель Обсерватория: Небесное зеркало, АвстралияБогомол NGC 1788 Телескоп : Takahashi E160ed Камера: ASI ZWO 6200mm Pro обсерватория : Глубокое небо ЧилиМолекулярное облако Ро Змееносцаисточник https://www.

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