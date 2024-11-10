Боевая работа артиллеристов бригады «Север V» Добровольческого корпуса из реактивной бомбометной установки РБУ-6000 в районе Часов Яра.
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Боевая работа артиллеристов бригады «Север V» Добровольческого корпуса из реактивной бомбометной установки РБУ-6000 в районе Часов Яра.
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