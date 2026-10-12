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Громкоговорители в мечетях решили использовать для предупреждения о землетрясениях

Громкоговорители в мечетях решили использовать для предупреждения о землетрясениях

Ученые, работающие над системой раннего оповещения в подверженной землетрясениям Индонезии, разработали систему оповещения, которая охватит даже самые отдаленные населенные пункты: они надеются использовать мечети для спасения жизней .

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