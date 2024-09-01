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Еврокомиссия обсудит реформу бюджета Евросоюза этой осенью

Еврокомиссия обсудит реформу бюджета Евросоюза этой осенью

Основной вопрос повестки — как делить между странами-членами общий бюджет. Брюссель настаивает на большей концентрации финансовых механизмов у наднациональных структур, что может не понравиться очень многим странам Еврокомиссия обсудит осенью бюджетную реформу ЕС.

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