ERL: Антарктическое циркумполярное течение может ослабеть на 20% к 2050 году

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что Антарктическое циркумполярное течение (АЦК) – ключевой регулятор глобального климата – может потерять 20% своей скорости к 2050 году из-за таяния ледников.
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