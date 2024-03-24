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Бастрыкин поручил наградить участников спасения людей в "Крокусе"

Бастрыкин поручил наградить участников спасения людей в "Крокусе"

В связи с трагической ситуацией, которая произошла в "Крокусе" в Красногорске, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обратил внимание на участников спасения людей во время теракта.

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