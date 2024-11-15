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Царьград

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Пленный Мартыненко: инструктор из США учил не брать еду даже у украинцев

Пленный Мартыненко: инструктор из США учил не брать еду даже у украинцев

Американский инструктор учил украинских военнослужащих не брать еду и воду даже у украинцев, потому что есть риск быть отравленным.

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