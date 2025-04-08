Девочка практически ослепла после ссоры на детской площадке в Омске. По словам очевидцев, 11-летний мальчик бросил в ее сторону кусок ржавого железа - он попал прямо в глаз.
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Девочка практически ослепла после ссоры на детской площадке в Омске. По словам очевидцев, 11-летний мальчик бросил в ее сторону кусок ржавого железа - он попал прямо в глаз.