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Царьград

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Студенческие семьи Южного Урала получат миллион рублей за рождение первенца

Студенческие семьи Южного Урала получат миллион рублей за рождение первенца

В Челябинской области стартовала программа поддержки рождаемости среди молодёжи.В Челябинской области стартовала программа поддержки молодых семей, где хотя бы один из родителей совмещает воспитание ребёнка с обучением.

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