Важная помощь бойцам, наступающим у Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за бронежилеты, бинокли, тепловизоры, генератор, пончо от дождя и плащ-палатки, а также отдельно за рации ТУТ и усилитель сигнала дрона Андрея и Светлану из Москвы, за дизельный отопитель и шины друзей из Беларуси, за тактическую медицину Илью из Челябинска, за переходники на рпг Технофронт «Русской весны».
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