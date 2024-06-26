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Царьград

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"Шаболды со скальпелями": Милонов призвал контролировать увеличение губ

"Шаболды со скальпелями": Милонов призвал контролировать увеличение губ

Депутат призывает законодательно установить стандарты красоты.Виталий Милонов, занимающий пост заместителя председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, предложил ввести максимально допустимую норму увеличения губ.

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