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Русская весна

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Армия России ворвалась в Новомихайловку и атакует Новое (КАРТА)

Армия России ворвалась в Новомихайловку и атакует Новое (КАРТА)

Армия России ворвалась в Новомихайловку и атакует Новое. У самой границы Харьковской области и ДНР на сватовско-лиманском направлении группировка войск «Запад» ворвалась в Новомихайловку и закрепилась на окраине.

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