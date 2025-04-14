Армия России ворвалась в Новомихайловку и атакует Новое. У самой границы Харьковской области и ДНР на сватовско-лиманском направлении группировка войск «Запад» ворвалась в Новомихайловку и закрепилась на окраине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии