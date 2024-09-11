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В КПРФ отреагировали на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Мария Дробот действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс во время прошедших выборов в Брянской области, а, наоборот, требовали соблюдения закона.

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