В КПРФ отреагировали на обвинения Памфиловой в «безобразном поведении» депутатов

Депутаты Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и Мария Дробот действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс во время прошедших выборов в Брянской области, а, наоборот, требовали соблюдения закона.
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