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История Армада Мишеля, легендарного героя Франции родом из Азербайджана

История Армада Мишеля, легендарного героя Франции родом из Азербайджана

История Армада Мишеля, легендарного героя Франции родом из Азербайджана 0 Весной 1966 года, незадолго до визита в СССР президента Франции генерала Шарля де Голля, в кабинете Леонида Ильича Брежнева раздался телефонный звонок.

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