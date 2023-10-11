История Армада Мишеля, легендарного героя Франции родом из Азербайджана 0 Весной 1966 года, незадолго до визита в СССР президента Франции генерала Шарля де Голля, в кабинете Леонида Ильича Брежнева раздался телефонный звонок.
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