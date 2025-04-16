Ребенку имплантировали самое маленькое в мире искусственное сердце

Врач проверяет состояние мальчика, которому установили самое маленькое в мире искусственное сердце / © Синьхуа Команда под руководством кардиохирурга Дун Няньго провела пятичасовую операцию в больнице Union Hospital при Медицинском колледже Тунцзи Университета науки и технологий Хуачжун в Ухане.
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