Депутат Рады заявил, что государственной системе Украины грозит коллапс

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что государственной системе страны угрожает коллапс после того, как президент США Дональд Трамп расформировал Агентство по международному развитию (USAID).
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