В Европе разразился бунт народов: в Греции ужаснулись итогам выборов

Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе© AP Photo / Virginia Mayo Европа находится на перепутье, и ее "капитаны" должны осознать, что им грозит "бунт экипажей" или он уже происходит, однако в Европе есть беспрецедентный дефицит лидеров и нет великих личностей, заявил бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас.