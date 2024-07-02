В Европе разразился бунт народов: в Греции ужаснулись итогам выборов

Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе© AP Photo / Virginia Mayo Европа находится на перепутье, и ее "капитаны" должны осознать, что им грозит "бунт экипажей" или он уже происходит, однако в Европе есть беспрецедентный дефицит лидеров и нет великих личностей, заявил бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас.
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