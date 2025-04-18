Reuters: Рубио не исключил выхода Трампа из переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности отказа американского президента Дональда Трампа от посредничества в переговорах по Украине в случае, если в ближайшие недели не появится признаков выхода на мирное соглашение, сообщает Reuters, ссылаясь на главу Госдепа.