Reuters: Рубио не исключил выхода Трампа из переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности отказа американского президента Дональда Трампа от посредничества в переговорах по Украине в случае, если в ближайшие недели не появится признаков выхода на мирное соглашение, сообщает Reuters, ссылаясь на главу Госдепа.
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