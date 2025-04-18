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Reuters: Рубио не исключил выхода Трампа из переговоров по Украине

Reuters: Рубио не исключил выхода Трампа из переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил возможности отказа американского президента Дональда Трампа от посредничества в переговорах по Украине в случае, если в ближайшие недели не появится признаков выхода на мирное соглашение, сообщает Reuters, ссылаясь на главу Госдепа.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Какие посредники?! Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.
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19 час.
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