Reuters: "Моссад" отправился в Катар на переговоры о прекращении огня в Газе

Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, которые удерживаются палестинским движением ХАМАС.
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