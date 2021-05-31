Происшествия

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В Якутии выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений

В ходе профилактического обхода административного участка участковыми уполномоченными Отдела МВД России по Чурапчинскому району был остановлен трактор с прицепом, перевозивший лиственницу.

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