Тектоническая плита в Индии расслаивается, — ученые Ирэн ОрлонскаяНа конференции Американского геофизического союза ученые озвучили интересное открытие: Индийская тектоническая плита, по всей видимости, начала разламываться.
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