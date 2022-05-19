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Специалист Минздрава призвал готовиться к новым подъемам заболеваемости COVID-19

Специалист Минздрава призвал готовиться к новым подъемам заболеваемости COVID-19

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил о необходимости быть готовыми к возможным новым подъемам заболеваемости COVID-19 и продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса.

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