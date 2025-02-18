Великобритания вместе с союзниками по НАТО под видом поддержки пытаются "оккупировать" Украину для долгосрочного противостояния с Российской Федерацией и превращения Черного и Балтийского морей во внутреннюю акваторию альянса.
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