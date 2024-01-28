Авторы ремастеров Tomb Raider показали, как прокачали графику Компания Aspyr опубли...

Авторы ремастеров Tomb Raider показали, как прокачали графикуКомпания Aspyr опубликовала несколько коротких роликов предстоящего сборника Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft, демонстрирующих обновлённую графику в ремастерах.
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