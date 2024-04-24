Особого внимания во всей истории с задержанием замминистра Тимура Иванова заслуживает его вторая жена.
"Ты ее не потянешь!" Как арестованный замминистра обороны "тянул" свою жену
Комментарии
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Лариса Ивановп
С начала СВО все искали в армии кротов!Может он не только вор,но и предатель и иза-него погибали наши ребята.
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5 мин.
Natalija Osminina
Можете не быть патриотом России, кто Вас заставляет? Будьте патриотом США- там все честные, или Китая... на выбор, что Вам лично ближе.. Встаньте на их сторону, тогда Россию наверняка уроют, причем вместе с Вами. У Вас выбор что ли есть? Вы, когда 33 года назад, Ельцина ставили,и ложились под последних тварей своих и американских, Вы соображали, что Россию ждет в итоге?Это же коллективный россиянин все просрал, а один Путин виноват))) Скажите ему спасибо, что Россия еще существует, и бой дает тем же США, хотя и вяленько.
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4 мин.
Natalija Osminina
Не смешите. Истинные враги гораздо хитрее. А таких, как он-весь МО. Разве можно быть в одной системе и не воровать.. ну нельзя же быть такой наивной..
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3 мин.
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