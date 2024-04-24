"Ты ее не потянешь!" Как арестованный замминистра обороны "тянул" свою жену

Natalija Osminina

Можете не быть патриотом России, кто Вас заставляет? Будьте патриотом США- там все честные, или Китая... на выбор, что Вам лично ближе.. Встаньте на их сторону, тогда Россию наверняка уроют, причем вместе с Вами. У Вас выбор что ли есть? Вы, когда 33 года назад, Ельцина ставили,и ложились под последних тварей своих и американских, Вы соображали, что Россию ждет в итоге?Это же коллективный россиянин все просрал, а один Путин виноват))) Скажите ему спасибо, что Россия еще существует, и бой дает тем же США, хотя и вяленько.