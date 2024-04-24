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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Не смешите. Истинные враги гораздо хитрее. А таких, как он-весь МО. Разве можно быть в одной системе и не воровать.. ..."Ты ее не потянеш...
  • Natalija Osminina
    Можете не быть патриотом России, кто Вас заставляет? Будьте патриотом США- там все честные, или Китая... на выбор, чт..."Ты ее не потянеш...
  • Лариса Ивановп
    С начала СВО все искали в армии кротов!Может он не только вор,но и предатель и иза-него погибали наши ребята."Ты ее не потянеш...

"Ты ее не потянешь!" Как арестованный замминистра обороны "тянул" свою жену

"Ты ее не потянешь!" Как арестованный замминистра обороны "тянул" свою жену

Особого внимания во всей истории с задержанием замминистра Тимура Иванова заслуживает его вторая жена.

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Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
С начала СВО все искали в армии кротов!Может он не только вор,но и предатель и иза-него погибали наши ребята.
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5 мин.
Natalija Osminina
Можете не быть патриотом России, кто Вас заставляет? Будьте патриотом США- там все честные, или Китая... на выбор, что Вам лично ближе.. Встаньте на их сторону, тогда Россию наверняка уроют, причем вместе с Вами. У Вас выбор что ли есть? Вы, когда 33 года назад, Ельцина ставили,и ложились под последних тварей своих и американских, Вы соображали, что Россию ждет в итоге?Это же коллективный россиянин все просрал, а один Путин виноват)))  Скажите ему спасибо, что Россия еще существует, и бой дает тем же США, хотя и вяленько.
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4 мин.
Natalija Osminina
Не смешите. Истинные враги гораздо хитрее. А таких, как он-весь МО. Разве можно быть в одной системе и не воровать.. ну нельзя же быть такой наивной..
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3 мин.

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