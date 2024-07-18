Главного инженера в Волгограде арестовали из-за взрыва на станции

По уголовному делу о гибели людей на канализационно-насосной станции в Волгограде под домашний арест поместили главного инженера «Концессий водоснабжения» Дмитрия Лебедева правоохранители 18 июля, сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.
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