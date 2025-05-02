Что сажать в мае 2025 года: календарь благоприятных дней для садовода Алёна ЮрьеваС наступлением мая природа окончательно пробуждается: деревья одеваются в листву, солнце начинает по-настоящему греть, а дачные участки после зимнего сна превращаются в место работы и вдохновения.