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Что сажать в мае 2025 года: календарь благоприятных дней для садовода

Что сажать в мае 2025 года: календарь благоприятных дней для садовода

Что сажать в мае 2025 года: календарь благоприятных дней для садовода Алёна ЮрьеваС наступлением мая природа окончательно пробуждается: деревья одеваются в листву, солнце начинает по-настоящему греть, а дачные участки после зимнего сна превращаются в место работы и вдохновения.

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