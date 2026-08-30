Боятся? Значит, уважают - ещë раз о судейской «теории заговора» в пользу «Зенита»: не того арбитра шпыняете - спросите с VAR

В матче «Факел» -«Зенит» арбитр Антон Фролов принял ряд резонансных решений. По красной карточке Дивееву дискутировать нечего: главный судья опоздал со свистком (фол Гиоргобиани), что повлекло за собой каскад взаимных зацепов, отмашку и удар защитника «Зенит» в грудь футболиста «Факела».