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Спорт Уик-Энд

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Боятся? Значит, уважают - ещë раз о судейской «теории заговора» в пользу «Зенита»: не того арбитра шпыняете - спросите с VAR

Боятся? Значит, уважают - ещë раз о судейской «теории заговора» в пользу «Зенита»: не того арбитра шпыняете - спросите с VAR

В матче «Факел» -«Зенит» арбитр Антон Фролов принял ряд резонансных решений. По красной карточке Дивееву дискутировать нечего: главный судья опоздал со свистком (фол Гиоргобиани), что повлекло за собой каскад взаимных зацепов, отмашку и удар защитника «Зенит» в грудь футболиста «Факела».

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