Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МИД Ирана решительно отреагирует на любую агрессию со стороны Израиля

ДУБАЙ, 5 мая. /ТАСС/. Иран решительно и «всеми силами» ответит на любую агрессию со стороны Израиля. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя угрозы премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в адрес Тегерана за якобы участие в обстреле аэропорта Бен-Гурион йеменским движением «Ансар Аллах».

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