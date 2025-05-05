МИД Ирана решительно отреагирует на любую агрессию со стороны Израиля

ДУБАЙ, 5 мая. /ТАСС/. Иран решительно и «всеми силами» ответит на любую агрессию со стороны Израиля. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, комментируя угрозы премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в адрес Тегерана за якобы участие в обстреле аэропорта Бен-Гурион йеменским движением «Ансар Аллах».