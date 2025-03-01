В Красногвардейском районе Петербурга завершается сезонная обрезка деревьев

В скором времени специалисты приступят к дроблению пней В пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга рассказали о завершении работ по формовочной обрезке деревьев на Свердловской набережной и омоложению тополей на Стахановцев, в сквере между Малоохтинским проспектом и Стахановцев.