Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Ротенберг о футбольной Дании: «Ее программа «Красная нить» похожа на нашу «Красную машину». Вскоре в хоккее увидим значимые результаты»

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказался о футбольной национальной команде Дании, дошедшей до полуфинала Евро-2020.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх