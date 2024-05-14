Айнур Курманов. Армения находится на пороге новых социальных и политических потрясений, связанных с геополитической переориентацией руководства страны на Запад и сдачей национальных интересов.
Пашинян оказался один на один с массовым народным движением протеста
Комментарии
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Валерий Прытких
На всех фото , особенно там где протестуют или полиция, все армяне с животиками. Не получится из них борцунов.
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6 час.
Сергей Иванов
Что-то поздновато разглядели продажного Пашиняна! Но лучше поздно, чем никогда!
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5 час.
Валентина Л
Как вышли на "всеобщее неповиновение" так и зайдут во "всеобщее повиновение", им всё равно куда идти.
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5 час.
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