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Пашинян оказался один на один с массовым народным движением протеста

Пашинян оказался один на один с массовым народным движением протеста

Айнур Курманов.   Армения находится на пороге новых социальных и политических потрясений, связанных с геополитической переориентацией руководства страны на Запад и сдачей национальных интересов.

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Комментарии
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Валерий Прытких
На всех фото , особенно там где протестуют или полиция, все армяне с животиками. Не получится из них борцунов.
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6 час.
Сергей Иванов
Что-то поздновато разглядели продажного Пашиняна! Но лучше поздно, чем никогда!
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5 час.
Валентина Л
Как вышли на  &quot;всеобщее неповиновение&quot;  так и зайдут во &quot;всеобщее повиновение&quot;,  им всё равно куда идти.
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5 час.

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