В IBU отреагировали на призыв главы МОК допустить россиян

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин отреагировал на призыв президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха изучить возможности допуска россиян к квалификационным олимпийским турнирам Игр-2026.
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