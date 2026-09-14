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Илья Начвин Татарстанның IT-белгечләрен Программистлар көне белән котлады

Татарстан Республикасы Дәүләт идарәсен цифрлы үстерү, мәгълүмати технологияләр һәм элемтә министры Илья Начвин белгечләрне Программистлар көне белән котлады.

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