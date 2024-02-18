Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в ходе отражения подготовленного странами Запада летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрировали значительное превосходство российского военного искусства над натовским.
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