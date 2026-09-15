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Царьград

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Женщине стало плохо за рулем: Лада с детьми влетела в дерево

Женщине стало плохо за рулем: Лада с детьми влетела в дерево

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 сентября в Ивдельском районе Свердловской области. На 5-м километре автодороги между поселками Полуночное и 1-й Северный автомобиль съехал с проезжей части, в результате чего пострадала женщина-водитель.

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