Военное обозрение

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В Китае прошли испытания системы, способной обнаруживать подводные лодки на основе технологии терагерцевых волн

В Китае прошли испытания системы, способной обнаруживать подводные лодки на основе технологии терагерцевых волн

Китай продолжает развивать технологии, призванные повысить боеспособность Военно-морских сил НОАК. Как сообщает издание South China Morning Post, было проведено успешное испытание системы обнаружения субмарин противника на основе технологии терагерцевых волн.

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