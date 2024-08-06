Зеленский, Сырский или Буданов*? Кого похоронил «Искандер» в киевском бункере

В 23:00 в подземный бункер на восточной окраине Киева были выпущены две ракеты «Искандер». Согласно подтвержденной информации, в момент атаки в бункере находились высокопоставленные офицеры Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также иностранные представители, отвечающие за функционирование поставленных систем противовоздушной обороны.