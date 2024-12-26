В Симферополе разыскивают похитительницу трусов

Фото: соцсетиВ одном из торговых центров Симферополя неизвестная девушка ушла не оплатив товар. Вместо обычного набора продуктов или одежды, предметом ее незапланированного приобретения стали три пары трусов общей стоимостью 3400 рублей.
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