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Крымское информационное агентство

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В Симферополе разыскивают похитительницу трусов

В Симферополе разыскивают похитительницу трусов

Фото: соцсетиВ одном из торговых центров Симферополя неизвестная девушка ушла не оплатив товар. Вместо обычного набора продуктов или одежды, предметом ее незапланированного приобретения стали три пары трусов общей стоимостью 3400 рублей.

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