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Zero Hedge

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SoftBank To Sell $11 Billion In Junk Bonds At Soaring Yields To Fund OpenAI Investments

SoftBank To Sell $11 Billion In Junk Bonds At Soaring Yields To Fund OpenAI Investments

SoftBank To Sell $11 Billion In Junk Bonds At Soaring Yields To Fund OpenAI Investments It's only appropriate that just hours after we published an extensive report looking at the trillions in debt funding the AI supercycle - which just this year stands at $568bn, of which $259bn issued in IG, followed by $256bn across Private Credit, Direct Lending, and other bilateral/non-syndicated lending (for SPVs and infrastructure finance), another $40bn for HY and $11bn for institutional loans.

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