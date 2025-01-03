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Вероника Степанова: «Тренеру нужно доверять во всех вопросах, связанных с тренировками, соревнованиями. Ты глина, и из тебя тренер лепит образ, который увидел»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам порассуждала в своей колонке на «Матч ТВ» о доверии к наставникам.

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