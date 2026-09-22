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ФедералПресс

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Силы ПВО отразили очередную атаку украинских дронов на Ульяновскую область

Силы ПВО отразили очередную атаку украинских дронов на Ульяновскую область

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября, ФедералПресс. Второе утро подряд киевский режим наносит воздушные удары беспилотниками по Ульяновской области.

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