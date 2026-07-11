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Котопёс недели: возьмите из приюта нежного щенка Пломбира или заурчательного кота Лукума

Котопёс недели: возьмите из приюта нежного щенка Пломбира или заурчательного кота Лукума

Два супер-сладких питомца ждут своих хозяев в московском приюте. фото: приют БирюлевоМы не устаем еженедельно знакомить наших читателей с обитателями столичных приютов — ведь мы уверены, что именно из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы.

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