В Германии признали настоящей запись разговора немецких военных, планирующих атаку на Крымский мост

Немецкое издание Der Spiegel пишет, что Министерство обороны Германии проводит внутренний анализ записи разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту — после первой проверки ведомство квалифицировало его как подлинный.
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