Лига Чемпионата 2025: Уокелин и Цзяхой лидируют во 2 группе

В Лестере продолжается пригласительный турнир Лига Чемпионата 2025. И в третий день Сы Цзяхой вместе с Крисом Уокелином лидируют в турнирной таблице своей группы, сообщает WST Крис Уокелин (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Championship League 2025 Результаты Championship League 2025 Группа 1 - результаты Championship League 2025 Группа 2 - результаты Championship League 2025 Расписание трансляции - Группа 1 Расписание трансляции - Группа 2 Крис Уокелин и Сы Цзяхой в понедельник успешно стартовали во второй группе турнира Championship League 2025.